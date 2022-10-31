Михаил Дегтярев: «Темпы в авиастроении ускорятся, как только дождемся двигателя ПД-8»

Лидерами по производительности в Хабаровском крае стали сферы судостроения, производства оборудования и добычи металлических руд. Фото: правительство Хабаровского края

Очередное заседание оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций под председательством губернатора Михаила Дегтярева было посвящено экономической ситуации, в которой регион находится на сегодняшний день.

Ключевые сферы, адаптировавшись к санкционным реалиям, успели наладить производительность. Тройку лидеров по итогам 9 месяцев представляют судостроение, производство оборудования и добыча металлических руд, которые показали производительность в172, 145 и 114 процентов соответственно.

Глава региона отметил лишь снижение темпов по гражданскому авиастроению.

- В авиастроении временная логичная пауза, связанная с накоплением и ожиданием отечественных комплектующих, в том числе, двигателя ПД-8 для импортозамещенной версии самолета Superjet 100. После его сертификации пойдет ускоренное наращивание производственных темпов. И это однозначно отразится в цифрах, - пояснил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Отдельного внимания требуют предприятия, включенные в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, ведь они вносят основной вклад в удовлетворение всех нужд мобилизованных. По данным из доклада первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой, сегодня реестр насчитывает 33 компании. В регионе налажен выпуск зимних спальных мешков, армейских палаток, элементов обмундирования военнослужащих и аптечек экстренной помощи. В ближайших планах – производство тактических вездеходов с высокой проходимостью.

Однако, как заметил губернатор, дальнейшая реализация поставленных задач и бесперебойное функционирование системообразующих предприятий предполагает сохранение численности персонала, с чем возникают проблемы у некоторых организаций.

- С каждым предприятием нужно работать адресно и относиться очень внимательно к его запросам. Там, где требуется восполнение трудовых ресурсов, переобучим и переподготовим специалистов. Или привлечем из других регионов страны, в том числе, за счет действия соответствующих федеральных программ. Такой опыт у нас есть, - заявил глава региона.

В ходе заседания также подвели промежуточные итоги реализации флагманских инициатив единой стратегии развития региона. Так, в рамках «Технологического прорыва» ведется разработка проектно-сметной документации для будущего Авиацентра региональной и беспилотной авиации. Кроме того, инициатива губернатора о создании в Хабаровском крае авиастроительного кластера была поддержана Минпромторгом России.