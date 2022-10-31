Посол РФ в Сербии подтвердил, что новое правительство Республики не будет вводить санкции против России Фото: REUTERS

Новый состав правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич продолжит держаться прежнего политического курса Республики. Это означает, что Сербия не будет присоединяться к политике санкций в отношении России. С таким заявлением выступил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости.

"Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин "правительством преемственности", которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда”, - пишет агентство со слов дипломата.

Скупщина (парламент) Сербии 26 октября 2022 года согласовала новый состав правительства во главе с Аной Бабич.

По словам посла, отсутствие изменений в экономической политике Сербии “подтверждают выступление премьера Аны Брнабич и дебаты в парламенте, заявления вновь назначенных министров. В них отсутствуют какие-либо элементы, которые указывали бы на возможное изменение сербского подхода к санкциям в отношении России”.

В связи с этим Боцан-Харченко подтвердил, что зафиксированная в феврале 2022 политика противостояния введению санкций в адрес Россию продолжает сохраняться в прежнем виде.

Это некогда подтвердил и президент Сербии Вучич. Он подчеркивал, что внешнее давление на Белград со стороны Евросоюза не прекратится даже в случае введения страной санкций в отношении России.