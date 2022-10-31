Россияне активно скупают поношенную одежду и распродают вещи ушедших брендов Фото: Анастасия Осипова

Спрос на б\у вещи растет с каждым днем. В 2022 году этот показатель достиг небывалых высот, и многие эксперты полагают, что у данного рынка есть все шансы обогнать продажи новых вещей. Во многом это связано с сокращением личных бюджетов, а еще сказывается уход многих брендов из России.

Аналитика Data Insight показывает, что рынок С2С-продаж (потребитель – потребителю) в интернете достиг в 2021 году 1,32 триллиона рублей. Количество онлайн-покупок за это время увеличилось на 31% и достигло 514 миллионов.

На «Авито», одной из крупнейших площадок ресейла, назвали самые популярные товары. В список самых востребованных вошли обувь, верхняя одежда, мебель, смартфоны Apple и ноутбуки, велосипеды и холодильники.

Безусловный лидер – обувь. Спрос на женскую в третьем квартале текущего года увеличился на 75. А на мужскую – в два раза, пишет РИАМО.

С приходом осени на 48% активнее стали интересоваться женской верхней одеждой. Интерес к мужской вырос на 69%.

У мебели третья строчка – этот товар теперь покупают на 43% чаще, чем годом ранее.

В свою очередь, аналитики Sidorin Lab отмечают, что пользователи активно продают брендовые вещи. На спортивную категорию приходится больше всего объявлений: Adidas (30% сообщений), Nike (27%), Puma (8%) и Reebok (5%). 51% предложений – это перепродажа кроссовок.

На второй строчке по популярности продажи марок, которые ушли из России – это Zara и H&M.

Тем временем, расходы россиян за последний год заметно выросли на фоне инфляции. По прогнозам экономистов, в 2023 году рост цен сохранится на таком же высоком уровне, пишет газета "Известия".

Финансовые сложности толкают людей искать более высокооплачиваемую работу. Интерес соискателей вырос на 20 процентов, сообщает Rt.