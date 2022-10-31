Премьер Чехии назвал борьбу Украины в конфликте "борьбой всей Европы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Чехии, председательствующей в Европейском союзе, Петр Фиала заявил, что борьба Украины в конфликте на ее территории является также борьбой его республики, Евросоюза и всей Европы. Об этом глава чешского правительства написал в статье для издания Politico.

Как отметил Фиала, Прага помогала украинским гражданам, которые были вынуждены бежать из страны, а также поставляла вооружение Киеву. «Борьба Украины - это и наша борьба. Это борьба Чешской Республики, Европейского союза, всей Европы. Все наши геополитические перспективы зависят от исхода этой войны», - пишет чешский премьер.

По его словам, дальнейшая украинская судьба «напрямую связана с международным порядком». «Таким образом, без свободной Украины не будет свободной Европы», - заявляет глава чешского правительства, который также считает, что Центральная и Восточная Европа при поражении Украины якобы может подвергнуться нападениям.