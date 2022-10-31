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НовостиВ мире31 октября 2022 8:12

Премьер Чехии назвал борьбу Украины в конфликте "борьбой всей Европы"

Фиала напомнил, что Чехия поставляла вооружение Киеву
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Чехии назвал борьбу Украины в конфликте "борьбой всей Европы"

Премьер Чехии назвал борьбу Украины в конфликте "борьбой всей Европы"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Чехии, председательствующей в Европейском союзе, Петр Фиала заявил, что борьба Украины в конфликте на ее территории является также борьбой его республики, Евросоюза и всей Европы. Об этом глава чешского правительства написал в статье для издания Politico.

Как отметил Фиала, Прага помогала украинским гражданам, которые были вынуждены бежать из страны, а также поставляла вооружение Киеву. «Борьба Украины - это и наша борьба. Это борьба Чешской Республики, Европейского союза, всей Европы. Все наши геополитические перспективы зависят от исхода этой войны», - пишет чешский премьер.

По его словам, дальнейшая украинская судьба «напрямую связана с международным порядком». «Таким образом, без свободной Украины не будет свободной Европы», - заявляет глава чешского правительства, который также считает, что Центральная и Восточная Европа при поражении Украины якобы может подвергнуться нападениям.