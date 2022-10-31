Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время Фото: пресс-служба Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время проведет в стречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год», – сказал политик во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Одной из тем встречи Путина и Лукашенко будут совместные интеграционные проекты. Как напомнил белорусский президент, на них будет направлено 1,5 миллиарда долларов.

Напомним, ранее президенты РФ и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основой этой группировки выступают войска Белоруссии. Решение о формировании совместной группировки сил вызвано обострением на западных границах Союзного государства.