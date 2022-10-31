Рогов заявил об ударе по подстанции около ДнепроГЭС в Запорожье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил об ударе по подстанции, которая находится около Днепровской гидроэлектростанциями (ГЭС) в Запорожье, уточнив, что теперь в городе частично нарушено электроснабжение.

«Попадание именно в подстанцию, находящуюся около ДнепроГЭС, ... пока большие перебои с электричеством в городе начались», - заявил член главного совета администрации Запорожской области в понедельник, 31 октября, в эфире радиостанции.

Напомним, днем ранее, 30 октября, Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) превращают областной центр Запорожья в укрепрайон. Кроме того, по его словам, украинские боевики готовят город к уличным боям, подвергая риску мирных жителей.