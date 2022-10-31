Лавров заявил, что Запад использует самые нечистоплотные методы в отношении России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «коллективный Запад», пытаясь сохранить свою гегемонию, использует самые нечистоплотные методы «геополитической инженерии» в отношении Москвы и Пекина.

Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в понедельник, 31 октября, выступая с видеообращением перед участниками международной конференции «Роль народной дипломатии в становлении, восстановлении и развитии российско-китайских отношений», которая приурочена к 65-летию Общества российско-китайской дружбы.

«Сегодня коллективный Запад, пытаясь судорожно сохранить свою гегемонию, использует самые нечистоплотные методы геополитической инженерии в отношении России и Китая, которых он назначил своими главными противниками», - заявил российский министр в ходе своего выступления.

Лавров также отметил, что на сегодняшний день двустороннее взаимодействие между Россией и Китаем достигло беспрецедентных высот. По его словам, такое сотрудничество стало одним из ключевых факторов демократизации международных отношений, а также формирования справедливого многополярного мироустройства.