В России на 31 октября 2022 года выявлен 5 781 случай заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России было выявлен 5 781 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в понедельник, 31 октября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки подтвержден 71 летальный исход, а выписано в связи с выздоровлением 7 073 человека, что на 21,5% меньше по сравнению с минувшим воскресеньем, 30 октября. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа госпитализирован 491 человек, что на 19,6% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 31 октября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 429 506. Жертвами COVID-19 стало 390 175 человек, а выздоровело 20 803 197 пациентов.

Кроме того, сообщается, что показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения в России составил 33,56, и уменьшился в сравнении с предыдущей неделей на 12,0 %. Также сообщается об увеличении заболеваемости в 23 российских регионах.