Die Welt: Бундесвер опустел после поставок вооружений на Украину

Бундесвер не поспевает за амбициями канцлера Германии Шольца по поставкам оружия и укреплению национальной обороны, пишут немецкие СМИ Фото: REUTERS

Бундесвер вопреки призывам канцлера Германии Олафа Шольца о создании “самой оснащенной армии в Европе” испытывает нехватку арсенала в связи с поставками вооружения в Украину. Такое замечание сделала газета Die Welt.

“Канцлер Олаф Шольц хочет сделать бундесвер "самой оснащенной вооруженной силой в Европе". Но все идет в другом направлении, несмотря на 100 миллиардов евро специального долга. Например, министр обороны продвигается черепашьими темпами с заказом новых систем вооружения”, - пишет газета.

Все остальные задачи должны быть подчинены приоритету функционирующей национальной обороны и обороны альянса, объяснил Олаф Шольц недавно на конференции по управлению в Берлине: “Это мое требование как канцлера. Вы можете измерить меня этим”, - напомнили в издании.

"Ни одна армейская бригада численностью пять тысяч человек в настоящее время не укомплектована и не готова к боям. Никто точно не знает, как к 2025 году будет построена целая дивизия с 15 тысячами солдат и десятками кораблей и самолетов, как обещала НАТО. Федеральное Министерство обороны, возглавляемое Кристин Ламбрехт, не поспевает за амбициями канцлера", - отметили в статье журналисты.

Также они пишут, что Федеральное Министерство обороны, возглавляемое Кристин Ламбрехт, не поспевает за амбициями канцлера. Это хорошо видно по работе комитета Бундестага по специальным активам для федеральных вооруженных сил.

"Бундесвер в целом находится в свободном падении, потому что из войск уходит больше ресурсов, чем поступает новых", - пояснил председатель Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер.

Тем не менее буквально вчера новый посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил свое недовольство в адрес Берлина в связи с несвоевременными поставками военной помощи Киеву.