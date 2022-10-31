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НовостиПолитика31 октября 2022 9:01

В МИД России пообещали помогать африканским странам после приостановки участия в зерновой сделке

Москва в контакте с руководством многих стран, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МИД России пообещали помогать африканским странам после приостановки участия в зерновой сделке

В МИД России пообещали помогать африканским странам после приостановки участия в зерновой сделке

Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия продолжит помогать африканским странам после приостановки своего участия в зерновой сделке, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Мы в контакте с руководством многих стран. Такие контакты идут и предстоят еще, будем помогать максимально», – сказал дипломат журналистам.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны России заявило о приостановке участия в зерновой сделке. Причиной этого стала атака на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора». Соответствующие указания уже получили российские специалисты, работающие в Совместном координационном центре в Стамбуле, где происходит процесс контроля транспортировки украинского продовольствия.

Тем временем представители Турции и Организации объединенных наций возобновили инспекцию судов в рамках зерновой сделки после приостановки участия России в ней.