В МИД России пообещали помогать африканским странам после приостановки участия в зерновой сделке Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия продолжит помогать африканским странам после приостановки своего участия в зерновой сделке, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Мы в контакте с руководством многих стран. Такие контакты идут и предстоят еще, будем помогать максимально», – сказал дипломат журналистам.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны России заявило о приостановке участия в зерновой сделке. Причиной этого стала атака на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора». Соответствующие указания уже получили российские специалисты, работающие в Совместном координационном центре в Стамбуле, где происходит процесс контроля транспортировки украинского продовольствия.

Тем временем представители Турции и Организации объединенных наций возобновили инспекцию судов в рамках зерновой сделки после приостановки участия России в ней.