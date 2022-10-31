Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия по доставке зерна на мировые рынки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 31 октября, заявил, что республика намерена продолжать прилагать усилия по доставке зерна на мировые рынки.

Эрдоган отметил, что за счет совместного механизма, который ранее был создан в Стамбуле, удалось сделать «украинскую пшеницу доступной для всего мира», а также «уменьшить продовольственный кризис».

«Созданием зернового коридора мы сделали важные шаги для решения продовольственного кризиса… Мы намерены продолжить эти усилия», - заявил турецкий лидер в ходе своего выступления в Стамбуле, а также отметил, что благодаря вывозу с Украины 9,3 миллионов тонн зерновых на мировые рынки были ослаблены последствия продовольственного кризиса.

Напомним, накануне российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Москва не видит выполнения обещаний по облегчению поставок продукции из России в рамках зерновой сделки.