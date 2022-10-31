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НовостиПолитика31 октября 2022 9:05

Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия по доставке зерна на мировые рынки

Турецкий лидер отметил, что за счет совместного механизма удалось сделать «украинскую пшеницу доступной для всего мира»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия по доставке зерна на мировые рынки

Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия по доставке зерна на мировые рынки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 31 октября, заявил, что республика намерена продолжать прилагать усилия по доставке зерна на мировые рынки.

Эрдоган отметил, что за счет совместного механизма, который ранее был создан в Стамбуле, удалось сделать «украинскую пшеницу доступной для всего мира», а также «уменьшить продовольственный кризис».

«Созданием зернового коридора мы сделали важные шаги для решения продовольственного кризиса… Мы намерены продолжить эти усилия», - заявил турецкий лидер в ходе своего выступления в Стамбуле, а также отметил, что благодаря вывозу с Украины 9,3 миллионов тонн зерновых на мировые рынки были ослаблены последствия продовольственного кризиса.

Напомним, накануне российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что Москва не видит выполнения обещаний по облегчению поставок продукции из России в рамках зерновой сделки.