Глава МИД Китая Ван И призвал США прекратить практику сдерживания в отношении КНР Фото: REUTERS

Глава МИД Китая Ван И призвал Соединенные Штаты прекратить вести политику сдерживания и давления в отношении КНР. Он подчеркнул, что такими действиями Америка препятствует созданию двусторонних отношений. Об этом заявил он в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Возвращение китайско-американских отношений в русло стабильного развития отвечает интересам не только КНР и США, но и общим ожиданиям международного сообщества. Американская сторона должна прекратить свои усилия по сдерживанию и подавлению Китая, а не создавать новые препятствия в отношениях между двумя странами", - приводятся слова Ван И в сообщении на сайте МИД КНР.

Помимо этого Ван И также потребовал от США оставить практику ограничения экспорта и инвестиций в торгово-экономических отношениях между двумя странами. По его мнению, Штаты "серьезно нарушают правила свободной торговли, наносят серьезный ущерб законным правам и интересам КНР".

По итогам этих переговоров США выделили важность открытых каналов связи в развитии двусторонних отношений Пекина и Вашингтона, а также отметили важность вопроса российско-украинского конфликта с точки зрения глобальной безопасности.

Напомним, ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай и Соединенные Штаты должны укреплять сотрудничество ради повышения "стабильности и определенности в мире".