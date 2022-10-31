В Киеве и области возникли перебои с мобильной связью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перебои с сотовой связью отмечаются в Киеве и Киевской области. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил телеканал 5.ua в своем Telegram-канале.

«В Киеве и области есть перебои с мобильной связью», - сказано в заявлении телеканала.

Напомним, сегодня, 31 октября, во всей Украине в очередной раз была слышна воздушная тревога. Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударах по объекту критической инфраструктуры города, с подобным заявлением о своем городе выступил мэр Киева Виталий Кличко отметив, что часть украинской столицы обесточена, а также указав на проблемы, возникшие с водоснабжением.

Как писал сайт KP.RU, позже компания «Укрзализныця» заявил, что обесточена часть железнодорожных веток Украины, уточнив, что теперь на маршруты вышли тепловозы. В офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что в связи с ударами, нанесенными по критической инфраструктуре, ввели экстренные отключения электроэнергии.