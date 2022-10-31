Украинские СМИ заявили о взрывах в районах трех ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрывы произошли в районах трех украинских гидроэлектростанций (ГЭС). Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает украинское издание «Зеркало недели», указывая на Днепровскую, Днестровскую и Кременчугскую станции.

Напомним, в понедельник, 31 октября, по всей Украине снова прозвучала воздушная тревога. Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил об ударах, которые были нанесены по объекту критической инфраструктуры города, с таким же заявлением о своем городе выступил мэр Киева Виталий Кличко отметив также, что часть украинской столицы обесточена, и указав на проблемы, которые возникли с водоснабжением.

Тем временем, компания «Укрзализныця» сообщила, что обесточена часть железнодорожных веток Украины, а на маршруты вышли тепловозы. В офисе украинского президента заявили, что в связи с ударами ввели экстренные отключения электроэнергии.