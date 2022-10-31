Кличко сообщил о повреждении в Киеве энергообъекта, питающего 350 тысяч квартир Фото: REUTERS

В Киеве выведен из строя энергообъект, который питает 350 тысяч квартир, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Энергетики работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве», – написал Кличко в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины утром в понедельник, 31 октября. Сигналы звучали в Киевской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Одесской Кировоградской, Житомирской, Николаевской, областях. Позже воздушная тревога была объявлена на западе Украины, в том числе в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровненской, Хмельницкой, Черновицкой, а также Тернопольской областях.

Напомним, Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября.