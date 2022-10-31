Власти Киевской области предупредили жителей о длительном отключении электричества Фото: REUTERS

Глава госадминистрации Киевской области Алексей Кулеба заявил о повреждении энергетической инфраструктуры в области, призвав жителей приготовиться к длительному отключению электричества.

«Из-за массированных обстрелов в области есть повреждения энергетической инфраструктуры. Без света осталась часть Киевского региона ... Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества», - сообщил глава области в своем Telegram-канале, уточнив, что «в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии».

Напомним, сегодня, 31 октября, утром по всей Украине снова прозвучала воздушная тревога. Позже мэр Харькова Игорь Терехов сказал об ударах, которые были нанесены по объекту критической инфраструктуры города, с таким же заявлением о своем городе выступил мэр Киева Виталий Кличко, сообщив, что часть украинской столицы обесточена, а также отметив проблемы, которые возникли с водоснабжением. Кроме того, в офисе украинского президента предупредили о введении экстренных отключений электроэнергии.