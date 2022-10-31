В Европе заявили об обмане западных СМИ по поводу Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Рич Бердан в своей статье для бельгийского портала Modern Diplomacy поставил под сомнение основную линию западных средств массовой информации, которые заявляют о том, что президент Украины Владимир Зеленский является спасителем демократии.

Как пишет автор статьи, западные страны продолжают финансировать Украину под предлогом сохранения демократических ценностей во всем мире, тем не менее, по словам журналиста, действующий на сегодняшний день украинский режим далек от демократического, поскольку в стране ранее были устранены оппозиционные партии, а также подавлены СМИ, которые несогласны с линией правительства.

«Представьте, если такое происходило бы в Америке: Трамп арестован и посажен в тюрьму, канал Fox News снят с эфира, активы New York Post арестованы, ФБР проводит рейды по домам протестующих, Минюст выдает ордер на арест Такера Карлсона», - сказано в публикации, где также отмечается, что средства массовой информации «путем унижения и травли заставляют несогласных подчиняться».

Рич Бердан обвиняет западные страны в лицемерии, поскольку относительно любой другой страны Соединенные Штаты и Европа выступили бы против такого захвата власти, однако не в случае с Украиной.