Следователи возбудили уголовное дело против новосибирского депутата, сбившего шестилетнего мальчика Фото: кадр из видео

Следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места инцидента.

Как передает «КП – Новосибирск» депутат сам пришел в отдел полиции, по результатам тестирования оказалось, что в момент аварии он был трезв. Сначала в отношении него возбудили два административных дела – о невыполнении обязанностей в связи с ДТП и нарушении правил дорожного движения, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.

Мамонтова подозревают подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Напомним, в городе Татарске Новосибирской области местный депутат и директор управления дорожного строительства Сергей Мамонтов проехался по шестилетнему ребенку на иномарке, поговорил с мальчиком и уехал с места ДТП. Когда машину объявили в розыск, а видео с моментом аварии разлетелось по соцсетям, депутат сам явился в отдел полиции.