Основавший финтех-стартап Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства Фото: REUTERS

Сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства для того, чтобы его компания получила банковскую лицензию в Великобритании. Об этом сообщает газета Times.

«Руководитель Revolut отказался от российского гражданства, поскольку компания, занимающаяся платежами через приложения, продолжает добиваться получения банковской лицензии в Великобритании», - сообщает издание.

Отмечается, что соучредитель и главный исполнительный директор компании Николай Сторонский, занимающейся финансовыми технологиями, ранее имел паспорта Великобритании и России.

Times уточняет, что расположенная в Лондоне компания Revolut ждет результатов рассмотрения заявления на получение банковской лицензии в Великобритании, которое еще в 2021 году было подано в Управление по финансовому регулированию и надзору Соединенного Королевства.

Британский финтех-стартап Revolut запущен в июле 2015 года, его сооснователями являются Николай Сторонский и Владислав Яценко.