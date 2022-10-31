Стал известен обладатель премии "Джентльмен года-2022"

Даниил Фомин стал обладателем премии "Джентльмен года-2022". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 31 октября, были официально объявлены итоги премии "Джентльмен года-2022". Почетный титул и смокинг получил полузащитник московского "Динамо" и сборной России Даниил Фомин, сообщает "КП-Спорт". В прошлом году, напомним, эту награду взял капитан московского "Спартака" Георгий Джикия.

Отметим, что приз "Джентльмену года" в России вручается с 1994 года. Дважды его был удостоен Андрей Тихонов, получавший награду в 1996 и 2006 годах. В 2014 году этот титул впервые получил иностранец из дальнего зарубежья - приз получил форвард "Зенита" Халк.

Для московского "Динамо" победа Даниила Фомина - седьмая в истории премии. Больше них, девять "смокингов" брали в разные годы футболисты московского "Спартака". В 2011 и 2012 годах награда доставалась украинским футболистам - Андрею Воронину из "Динамо" и Андрею Диканю из "Спартака".