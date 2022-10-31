Глава администрации Белгорода Иванов написал заявление об уходе

Глава администрации Белгорода Антон Иванов написал заявление об уходе Фото: Telegram

Глава администрации Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в отставку. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что градоначальник подал данное сообщение из-за перехода на новую должность, а исполнять его обязанности собирается первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

«Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов», - написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

Антон Иванов был избран на пост главы городской администрации депутатами городского совета Белгорода в конце декабря прошлого года. За него тогда проголосовали 28 из 34 депутатов. Антон Иванов, который ранее занимал пост первого заместителя главы администрации Белгорода, сменил на посту мэра Юрия Галдуна, ушедшего в отставку также по собственному желанию.