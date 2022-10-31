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НовостиПолитика31 октября 2022 10:03

Глава администрации Белгорода Иванов написал заявление об уходе

Обязанности градоначальника будет первый заместитель главы администрации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава администрации Белгорода Антон Иванов написал заявление об уходе

Глава администрации Белгорода Антон Иванов написал заявление об уходе

Фото: Telegram

Глава администрации Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в отставку. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что градоначальник подал данное сообщение из-за перехода на новую должность, а исполнять его обязанности собирается первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

«Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов», - написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

Антон Иванов был избран на пост главы городской администрации депутатами городского совета Белгорода в конце декабря прошлого года. За него тогда проголосовали 28 из 34 депутатов. Антон Иванов, который ранее занимал пост первого заместителя главы администрации Белгорода, сменил на посту мэра Юрия Галдуна, ушедшего в отставку также по собственному желанию.