Reuters: В ООН сообщили о проходе первого судна по маршруту зерновой сделки

Инспекцию прошло одно судно из запланированных сорока по “зерновой сделки”, уточнили в издании Фото: REUTERS

Группа представителей ООН и Турции завершили инспекцию первого из 40 судов “продуктовой сделки”. Трансфер “зерновой сделки” продолжил движение по оговоренному маршруту. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей в ООН.

"Представитель ООН заявил, что первое судно получило разрешение продолжить движение... после возобновления инспекций согласно Черноморской зерновой сделке", - пишет издание.

Напомним, 29 октября 2022 года Россия приостановила свое участие в зерновой сделке по инициативе Министерства обороны РФ из-за “теракта”, организованного при участии ВСУ и специалистов из Великобритании в водах Черного моря. В министерстве отмечают атаки беспилотников на корабли в Севастопольской бухте. Сайт KP.RU писал о том, какие последствия за собой повлечет выход России из “зерновой сделки”, и отвечал на вопросы об инциденте в Черном море в целом.

Тем временем Евросоюз призвал Россию отменить решение о приостановке участия в зерновой сделке под предлогом того, что выход грозит усугублением продовольственного кризиса в мире.