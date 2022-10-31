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НовостиОбщество31 октября 2022 10:07

Михаил Дегтярев: «Нашим жителям нет надобности собирать массу справок»

Проект «Социальное казначейство» экономит время людей при получении положенных выплат
Кирилл КУЗНЕЦОВ
Обсуждение проекта «Социальное казначейство» на августовском расширенном заседании правительства Хабаровского края. Фото: правительство Хабаровского края

Обсуждение проекта «Социальное казначейство» на августовском расширенном заседании правительства Хабаровского края. Фото: правительство Хабаровского края

Для решения задач по повышению качества жизни в Хабаровском крае, вместо интуитивных решений был выбран системный подход. Поэтому после разработки стратегии развития Хабаровского края, она и стала главным документом для органов исполнительной и законодательной власти. Это позволило сконцентрировать ресурсы на решении задач, напрямую влияющих на экономическое и социальное будущее населения.

Множество сфер жизни, нуждающихся в повышении качества, затрагивает одно из флагманских направлений – «Край комфортного проживания». Над упрощением социальных выплат путем перевода их в проактивный режим край работает в рамках опорного проекта «Социальное казначейство».

- «Социальное казначейство» – это упрощенное получение социальных выплат под конкретную жизненную ситуацию, предоставление людям услуг проактивно. Нашим жителям нет надобности собирать или подтверждать массу справок, - пояснил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, на летнем расширенном заседании правительства региона.

Согласно плану реализации проекта, для получения выплат достаточно будет лишь одного заявления. До 2025 года 80% социальных выплат должны осуществляться по обновленному механизму. По итогам первого полугодия 2022 года Хабаровский край уже достиг отметки в 41%.

Министерство самостоятельно получает все необходимые сведения из 10 краевых и федеральных ведомств, благодаря подключению ведомственной информационной системы к системе межведомственного электронного взаимодействия, что исключает необходимость заполнять заявления и стоять в очередях. Для консультации по вопросам назначения выплат, их размеров и способов подачи заявления в крае с августа работает «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами». А в Telegram запущен чат-бот, информирующий о праве на выплаты семьи с детьми от трех до семи лет.

Перевод на цифровые сервисы должен быть доступен всем слоям населения, поэтому в крае ведется обучение людей старшего поколения.

- У нас в крае не первый год осуществляется обучение граждан навыкам работы с компьютером. Эту практику необходимо обязательно продолжать, - отметил губернатор.

С 2016 года прошли обучение более 18 тысяч граждан.