Михаил Дегтярев: «Нашим жителям нет надобности собирать массу справок»

Обсуждение проекта «Социальное казначейство» на августовском расширенном заседании правительства Хабаровского края. Фото: правительство Хабаровского края

Для решения задач по повышению качества жизни в Хабаровском крае, вместо интуитивных решений был выбран системный подход. Поэтому после разработки стратегии развития Хабаровского края, она и стала главным документом для органов исполнительной и законодательной власти. Это позволило сконцентрировать ресурсы на решении задач, напрямую влияющих на экономическое и социальное будущее населения.

Множество сфер жизни, нуждающихся в повышении качества, затрагивает одно из флагманских направлений – «Край комфортного проживания». Над упрощением социальных выплат путем перевода их в проактивный режим край работает в рамках опорного проекта «Социальное казначейство».

- «Социальное казначейство» – это упрощенное получение социальных выплат под конкретную жизненную ситуацию, предоставление людям услуг проактивно. Нашим жителям нет надобности собирать или подтверждать массу справок, - пояснил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, на летнем расширенном заседании правительства региона.

Согласно плану реализации проекта, для получения выплат достаточно будет лишь одного заявления. До 2025 года 80% социальных выплат должны осуществляться по обновленному механизму. По итогам первого полугодия 2022 года Хабаровский край уже достиг отметки в 41%.

Министерство самостоятельно получает все необходимые сведения из 10 краевых и федеральных ведомств, благодаря подключению ведомственной информационной системы к системе межведомственного электронного взаимодействия, что исключает необходимость заполнять заявления и стоять в очередях. Для консультации по вопросам назначения выплат, их размеров и способов подачи заявления в крае с августа работает «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами». А в Telegram запущен чат-бот, информирующий о праве на выплаты семьи с детьми от трех до семи лет.

Перевод на цифровые сервисы должен быть доступен всем слоям населения, поэтому в крае ведется обучение людей старшего поколения.

- У нас в крае не первый год осуществляется обучение граждан навыкам работы с компьютером. Эту практику необходимо обязательно продолжать, - отметил губернатор.

С 2016 года прошли обучение более 18 тысяч граждан.