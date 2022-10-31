В МВД Молдавии заявили, что сбитая системой ПВО Украины ракета упала на севере страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел Молдавии заявило, что ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны (ПВО), упала утром в понедельник, 31 октября, на окраине молдавского села Наславча, которое расположено на севере страны. В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет, однако в нескольких домах были выбиты стекла.

«Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северной окраине населенного пункта Наславча в Молдавии, расположенного на границе с Украиной», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, где уточнили, что на данный момент оцепили район падения ракеты.

В ведомстве со ссылкой на украинские власти уточнили, что утром в понедельник, 31 октября, произошла атака беспилотника на Днестровскую плотину, которая расположена на украинской территории и находится на расстоянии примерно одного километра от Наславчанской плотины.