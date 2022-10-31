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НовостиПолитика31 октября 2022 10:14

Кличко заявил, что около 80% жителей Киева остались без водоснабжения

Киевлян просят запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кличко заявил, что около 80% жителей Киева остались без водоснабжения

Кличко заявил, что около 80% жителей Киева остались без водоснабжения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 80% жителей Киева остались без водоснабжения из-за повреждений инфраструктуры, заявил мэр города Виталий Кличко.

«Сейчас из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения. На всякий случай просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее мэр Киева сообщил, что в городе был выведен из строя энергообъект, который питает 350 тысяч квартир.

Как писал сайт KP.RU, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины утром в понедельник, 31 октября. Сигналы звучали в Киевской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Одесской Кировоградской, Житомирской, Николаевской, областях. Позже воздушная тревога была объявлена на западе Украины, в том числе в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровненской, Хмельницкой, Черновицкой, а также Тернопольской областях.