Кличко заявил, что около 80% жителей Киева остались без водоснабжения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 80% жителей Киева остались без водоснабжения из-за повреждений инфраструктуры, заявил мэр города Виталий Кличко.

«Сейчас из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения. На всякий случай просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее мэр Киева сообщил, что в городе был выведен из строя энергообъект, который питает 350 тысяч квартир.

Как писал сайт KP.RU, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины утром в понедельник, 31 октября. Сигналы звучали в Киевской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Одесской Кировоградской, Житомирской, Николаевской, областях. Позже воздушная тревога была объявлена на западе Украины, в том числе в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровненской, Хмельницкой, Черновицкой, а также Тернопольской областях.