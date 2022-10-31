Губернатор Василий Орлов: В Приамурье на дальневосточных гектарах оборудовали стрельбище для биатлона

Биатлон активно развивается в Приамурье. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приамурье на территории Бурейского муниципального округа появилось специализированное место для занятий биатлоном. Площадку оборудовали на «дальневосточных гектарах» по инициативе Федерации биатлона Амурской области и Бурейского любительского клуба лыжников имени А.С. Новокрещёнова. По словам главы региона Василия Орлова, 6 декабря здесь откроется чемпионат Амурской области по биатлону.

«Лыжная база очень востребована среди жителей Бурейского округа. Тренировки там проходят шесть раз в неделю, - рассказал губернатор Василий Орлов. - В этом году спортсмены расширили ее функционал, оборудовав стрельбище для биатлона. Оно рассчитано на 18 огневых рубежей и может принимать крупные соревнования, первые пройдут 6 декабря. Здесь состоится Чемпионат Амурской области по биатлону».

Чтобы оборудовать лыжную базу возле поселка Прогресс, в 2018 году спортивные активисты взяли четыре участка по программе «Дальневосточный гектар» общей площадью 3,5 гектара. Бурейский любительский клуб лыжников регулярно выигрывает областные гранты на развитие базы. При поддержке регионального Минздрава спортсмены бесплатно учат детей и пожилых людей кататься на лыжах. На средства гранта министерства соцзащиты реализуется проект «Инклюзивная лыжня»: к спорту приобщают воспитанников школы-интерната №5 Новобурейского.

Биатлон активно развивается в Приамурье: сегодня этим видом спорта в области занимается около 400 человек.

«Федерация этого олимпийского вида спорта активно его развивает. Например, первый в области комплекс для занятий биатлоном открыли в 2020 году в Благовещенске, еще один при поддержке ПАО «Газпром» в этом году оборудовали в Свободненском районе», - отметил губернатор Василий Орлов.