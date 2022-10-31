Премьер Украины заявил о 18 поврежденных объектах в десяти регионах страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 31 октября, заявил, что в результате новой волны ударов были повреждены 18 объектов в десяти украинских регионах. Как уточнил глава украинского правительства, больше всего повреждено объектов энергетики, отметив, что обесточены сотни населенных пунктов в семи областях страны.

«Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского премьера.

Шмыгаль заявил, что в Киевской, Харьковской, а также Запорожской и Днепропетровской областях продолжаются локальные аварийные отключения.

Напомним, сегодня, 31 октября, утром по всей Украине прозвучала воздушная тревога. Позже мэр Харькова Игорь Терехов и мэр Киева Виталий Кличко заявили об ударах, которые были нанесены по объектам критической инфраструктуры в их городах, также сообщалась, что обесточена часть украинской столицы, и возникли проблемы с водоснабжением. Кроме того, в офисе украинского президента жителей предупредили о введении экстренных отключений электроэнергии.