Путин присвоил наименование «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 232-й реактивной артиллерийской бригаде наименования «гвардейская».

«Присвоить 232 реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В указе уточняется, что наименование «гвардейская» бригаде присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленный личным составом полка в боевых действиях.

Как писал сайт KP.RU, 17 октября Путин присвоил 400-му самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский».

Напомним, в июле этого года, президент России присвоил почетное звание «гвардейских» 17-й бригаде армейской авиации и 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения. До этого росмсийский лидер подписал указ о присвоении 80-му танковому Краснознаменному полку звание «гвардейского».