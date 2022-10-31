Эстония расширит охраняемую зону на границе с Россией до 300 метров

На расширенном участке разместят дополнительную инфраструктуру для охраны границы между Россией и Эстонией Фото: Елена КРИВЯКИНА

Власти Эстонии планируют расширить охраняемую зону на границе с Россией в 30 раз. Расширение обусловлено тем, что на нынешнем участке в 10 метров невозможно разместить всю необходимую для охраны инфраструктуру, поэтому его увеличат до 300 метров в целях возведения там дополнительных объектов. Об этом в понедельник сообщил портал национального телерадиовещания ERR со ссылкой на МВД республики.

Ширина рубежной зоны "не позволяет хорошо охранять границу", так как на отрезке шириной в 10 м "невозможно разместить всю необходимую инфраструктуру", - пишут в издании.

На участке в 300 метров разместят дополнительные средства контроля. в ведомстве уточнили, что в расширенной зоне, среди прочего, возведут новые наблюдательные позиции и усилят патрулирование территории.

Напомним, правительство Эстонии в ходе заседания 27 октября 2022 года приняло решение прекратить закупку и транзит российской нефти и нефтепродуктов досрочно - с 5 декабря 2022 года.