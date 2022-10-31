Российский военный сообщил о вскрытии ложных позиций ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные при помощи дрона вскрыли ложные позиции украинских вооруженных формирований, расположенных в Харьковской области. Об этом сообщил один из военных.

«Причем они сделали ложные позиции из уничтоженной техники: стояли накопанные окопы, в них гаубицы "Гвоздика-2С1", только они были сожженные, прямо желтые такие, выжженные», - приводит РИА Новости слова российского военного, который заявил, что когда подлетели поближе, то смогли увидеть, что гаубицы не рабочие, а украинские военные «даже не удосужились их покрасить, просто ветками закидали и все».

По его словам, «издали создавался вид как будто настоящие».

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о начале специальной военной операции на Украине, отметив также, что соответсвующие меры нужны ввиду обстоятельств.