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НовостиПолитика31 октября 2022 11:00

Российские войска нанесли удары по объектам украинской энергетики

Удары нанесены крылатыми ракетами ВС России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска нанесли удары по объектам украинской энергетики

Российские войска нанесли удары по объектам украинской энергетики

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 31 октября, в Министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации крылатыми ракетами нанесли новые удары по украинским системам военного управления, а также энергетики Украины.

«Продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - заявили в российском военном ведомстве.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре начали наносить с 10 октября этого года. . Как писал сайт KP.RU, сегодня, 31 октября, утром по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога. Позже мэры Харькова и Киева, Игорь Терехов и Виталий Кличко заявили об ударах, которые были нанесены по объектам критической инфраструктуры в их городах. Кроме того, отмечалось и то, что обесточена часть украинской столицы, а в офисе украинского президента предупредили о введении экстренных отключений электроэнергии.