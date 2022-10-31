Российские войска нанесли удары по объектам украинской энергетики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 31 октября, в Министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации крылатыми ракетами нанесли новые удары по украинским системам военного управления, а также энергетики Украины.

«Продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - заявили в российском военном ведомстве.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре начали наносить с 10 октября этого года. . Как писал сайт KP.RU, сегодня, 31 октября, утром по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога. Позже мэры Харькова и Киева, Игорь Терехов и Виталий Кличко заявили об ударах, которые были нанесены по объектам критической инфраструктуры в их городах. Кроме того, отмечалось и то, что обесточена часть украинской столицы, а в офисе украинского президента предупредили о введении экстренных отключений электроэнергии.