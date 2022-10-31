Франция ищет альтернативные пути для вывоза украинского зерна после выхода России из сделки Фото: REUTERS

Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марк Фено в эфире радио RMC заявил, что Республика работает над поиском альтернативных каналов для поставок зерна из Украины после того, как Россия решила выйти из “продовольственных соглашений”.

"Мы ведем работу на европейском уровне, и я провел ряд переговоров с коллегами по этому поводу, - сказал Фено. - Если зерно не получится вывозить по морю, его можно будет вывозить по суше".

Альтернативой морскому пути могут стать сухопутные сообщения через территории Польши и Румынии, уточнил министр. Над решением вопроса с организацией иных путей поставок зерна из Украины занимается непосредственно президент Франции.

Напомним, сегодня, 31 октября, представитель ООН заявил, что первое судно получило разрешение продолжить движение после возобновления инспекций согласно Черноморской зерновой сделке.

А 29 октября 2022 года Россия приостанавливает участие в зерновой сделке в связи с заявлениями от Министерства обороны РФ об атаках ВСУ на Черноморский флот.