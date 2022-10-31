Премьер Чехии приехал на переговоры в Киев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Чехии Петр Фиала, а также некоторые члены чешского кабмина прибыли в Киев на переговоры с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает агентство Bloomberg.

«Премьер Чехии Фиала и несколько членов его кабинета министров прибыли в Киев для переговоров с украинским премьером Шмыгалем», - сказано в заявлении агентства.

Напомним, накануне чешский премьер-министр, председательствующей на данный момент в Европейском союзе, в своей статье, написанной для Palitico, заявил, что борьба Украины в конфликте на ее территории также является борьбой Чехии, Евросоюза и всей Европы. Как писал сайт KP.RU, Фиала напомнил, что Прага помогала украинским гражданам, которые были вынуждены бежать из страны, а также поставляла вооружение Киеву