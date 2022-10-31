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НовостиОбщество31 октября 2022 11:23

Песков ответил на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации

Песков заявил, что об указе о завершении частичной мобилизации проинформируют дополнительно
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вопрос, будет ли указ о завершении частичной мобилизации, отметил, что об этом проинформируют дополнительно.

«Мы проинформируем вас дополнительно», - заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли указ президента России о завершении частичной мобилизации в стране.

Напомним, в минувшую пятницу, 28 октября, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий, который предусмотрены в рамках частичной мобилизации. Глава российского военного ведомства отметил, что задача по призыву 300 тысяч человек выполнена, а дополнительных мобилизационных мероприятий пока не планируется.