Песков назвал публикацией "желтой прессы" статью британских СМИ о причастности России к взлому телефона Лиз Трасс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле оценивают заявление британских средств массовой информации о причастности России к взлому телефона бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, как результаты работы «желтой прессы». Такое заявление в понедельник, 31 октября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать серьезно», - заявил официальный представитель Кремля.

Песков также отметил, что подобным публикациям в Кремле относятся, «как к "желтой" прессе».

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявления британских СМИ, согласно которым телефон бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс был взломан российскими агентами, в результате чего была утечка данных о переговорах с союзниками, а также обсуждения экс-главы британского правительства о поставках оружия Украине.