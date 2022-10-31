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НовостиОбщество31 октября 2022 11:41

Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Проект комплексного развития центра Кемерова - один из крупнейших в России

В районе будут построены 10 школ и 36 детских садов
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Власти Кузбасса утвердили мастер-план будущей застройки Центрального района Кемерова. Площадь строительства составит 540 га, план его реализации рассчитан примерно на 10 лет. По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, проект комплексного развития центра Кемерова является одним из крупнейших в России

«Строительная отрасль остается драйвером развития экономики Кузбасса. Несмотря на все внешние вызовы, будет продолжаться строительство всех запланированных объектов, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Застройка центральной части Кемерова - уникальный по масштабам проект, один из крупнейших в комплексном развитии территорий в России. Вместо частного сектора в заискитимской части города будет построен современный и комфортный для жителей район со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности».

В новом районе построят 3,4 миллионов квадратных метров жилья, 10 школ, 36 детских садов, библиотеки, учреждения культуры и фитнес-центры. Жить с комфортом здесь смогут 120 тысяч человек.