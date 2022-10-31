Названы самые богатые семьи в мире в 2022 году Фото: REUTERS

Список самых богатых семей мира по версии Bloomberg четвертый год подряд возглавила семья Уолтон, которые владеют крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart.

Состояние семьи Уолтон оценили в 224,5 млрд долларов, однако за минувший год семья потеряла 13,7 млрд долларов. Семье принадлежит 47% розничной сети и более десяти тысяч магазинов по всему миру, а выручка компании составляет 559 млрд долларов. Отмечается, что на сокращение прибыли оказал влияние стремительный рост инфляции.

Следом в рейтинге стала семья владельцев производителя кондитерских изделий Mars. Состояние семьи Марс на сегодняшний день оценивается в 160 млрд долларов. За год семья заработала около 18 млрд долларов. Третье место заняла семья Кох, которая владеет американской нефтехимической корпорации Koch Industrues. Их состояние оценивается в 124,4 млрд долларов.

Совокупное состояние 25 богатейших семей мира в текущем году составило 1,5 трлн долларов, при этом семьи потеряли около 143 млрд долларов в этом году.