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НовостиПолитика31 октября 2022 11:43

Глава Крыма Аксенов поручил национализировать имущество лиц, связанных с Киевом

В собственность Крыма перейдет имущество ООО «РусЛайн Ко» и АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Крыма Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество лиц, которые связаны с властями Украины. Как заявил политик, враги России не должны зарабатывать деньги в регионе.

«Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом. Зарабатывать в Крыму враги России не будут – это принципиальная позиция», – написал он в своем Telegram-канале.

В частности в собственность Крыма перейдет имущество ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив». По словам Аксенова, трудовые коллективы национализации предприятий останутся на местах, сокращений не планируется. Вместе с тем глава Крыма допустил, что могут быть уволены уполномоченные представители акционеров, которые «выполняли волю своих киевских руководителей».