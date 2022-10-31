Губернатор Сергей Цивилев: Кузбассовцы обеспечивают надежный тыл участникам СВО

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе растет волонтерское движение по поддержке участников СВО, рассказал глава региона Сергей Цивилев. Жители оказывают посильную помощь мобилизованным из региона бойцам и их семьям.

«В Кузбассе введены максимальные меры поддержки защитников Отечества и их семей: денежные выплаты, производство необходимых вещей, адресная забота о семье каждого мобилизованного. Наши ребята должны быть уверены, что их родные ни в чем не нуждаются. Активную поддержку оказывают сами жители нашего региона: вяжут теплые вещи, собирают посылки, помогают друг другу. Мобилизованные кузбассовцы чувствуют эту поддержку, которая придает им сил для выполнения задач СВО», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Жительницы Кемерова месяц назад объединились в волонтерское движение «Тепло родного КуZбасса». Более 150 человек шьют для солдат толстовки, балаклавы, варежки, термобелье, вяжут носки, покупают лекарства. А в Ленинске-Кузнецком на базе молодежного центра работает Волонтерский штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.