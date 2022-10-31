Пашинян назвал приемлемыми предложенные Россией подходы к установлению отношений Армении и Азербайджана

Пашинян назвал приемлемыми предложенные Россией подходы к урегулированию конфликта в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложенные Россией подходы к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и установлению отношений между Армений и Азербайджаном приемлемы для Еревана, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном. Хочу еще раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», – сказал политик.

Кроме того, Пашинян поблагодарил Путина за организацию трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 31 октября, президент России, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении проводят трехсторонние переговоры в Сочи. В ходе встречи политики рассмотрят ход реализации трехсторонних договоренностей, заключенной лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября прошлого года. Кроме того, они намерены рассмотреть «дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье».