Кипр введет для россиян сбор за оформление визы с 1 декабря 2022 года Фото: Александр Подгорчук

Кипр с 1 декабря текущего года введет визовый сбор за оформление национальной визы для российских граждан. Об этом в понедельник, 31 октября, предупредили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как уточняется, визовый сбор для взрослых заявителей составит 80 евро, а за детей в возрасте от 6 до 12 лет придется заплатить 40 евро.

На данный момент национальная виза Кипра оформляется для российских граждан бесплатно, а срок рассмотрения заявления на визу составляет от трех до пяти рабочих дней.

Эксперты напомнили, с сентября 2022 года Европейский союз принял решение о том, что приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, поэтому страны - члены Евросоюза повысили сумму визового сбора для российских граждан, а также увеличили время для рассмотрения заявлений.