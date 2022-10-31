Песков ответил на вопрос о возможности новых мобилизационных заданий регионам Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе о распределении дополнительных задач по мобилизационным мероприятиям необходимо ориентироваться на поручения министра обороны Сергея Шойгу отдельным регионам.

"В данном случае было заявление министра обороны. Нужно на него ориентироваться", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга.

Напомним, 28 октября 2022 года Шойгу отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о завершении мероприятий по частичной мобилизации. На службу было призвано 300 тысяч человек в соответствии с задачами, поставленными президентом России. В связи с чем министр заявил о завершении частичной мобилизации до следующего распоряжения от Министерства обороны РФ.

Песков также сообщил о том, что указа об отмене частичной мобилизации в России пока нет, однако, Кремль будет информировать дополнительно о дальнейших изменениях.