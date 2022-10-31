В Кремле оценили вероятность возращения России замороженных золотовалютных резервов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, надеется ли Москва вернуть замороженные Западом золотовалютные резервы, ответил, что «надежда умирает последней», назвав также подобные действия «международным актом воровства».

«Учитывая, что речь идет о международном акте воровства, нарушение всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней», - заявил представитель Кремля в понедельник, 31 октября.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила том, что целью Европейского союза является не просто заморозка российских активов в Европе, а их конфискация. Тем не менее она отметила, что для этого необходима подготовить юридическую базу, призвав заняться этим вопросом. По ее словам, уже сейчас ведется такая работа.