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НовостиЭкономика31 октября 2022 12:01

В Кремле оценили вероятность возращения России замороженных золотовалютных резервов

Песков заявил, что Россия продолжит добиваться разморозки золотовалютных резервов на Западе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Кремле оценили вероятность возращения России замороженных золотовалютных резервов

В Кремле оценили вероятность возращения России замороженных золотовалютных резервов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, надеется ли Москва вернуть замороженные Западом золотовалютные резервы, ответил, что «надежда умирает последней», назвав также подобные действия «международным актом воровства».

«Учитывая, что речь идет о международном акте воровства, нарушение всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней», - заявил представитель Кремля в понедельник, 31 октября.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила том, что целью Европейского союза является не просто заморозка российских активов в Европе, а их конфискация. Тем не менее она отметила, что для этого необходима подготовить юридическую базу, призвав заняться этим вопросом. По ее словам, уже сейчас ведется такая работа.