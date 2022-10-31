Путин заявил о необходимости завершить карабахский конфликт Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости завершить карабахский конфликт, отметив, что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть к этому политическая воля.

В ходе встречи с главой армянского правительства российский президент напомнил, что совсем недавно по инициативе Армении была проведена онлайн-встреча на уровне глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетие, поэтому надо все-таки когда-то его завершать … Знаю, что у Вас есть политическая воля к этому», - заявил глава государства.

«Мы с вами должны, конечно, сейчас, а потом в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперед», - заявил российский президент перед проведением трехсторонних переговоров с участием Путина, Пашиняна, а также президента Азербайджана Ильхама Алиева.