Baijiahao: российский самолет Ту-160 держит Запад в страхе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский портал Baijiahao рассказал о российском бомбардировщике Ту-160, который, как считает автор публикации, "держит в страхе США", несмотря на то, что находится на вооружении уже не одно десятилетие.

Описывая качества самолета, журналист выделил два главных фактора, которые дают российской разработке выгоды на фоне западных аналогов. Речь идет о способности разгоняться до 2,05 Маха и сокращать время подлета к цели при помощи сверхзвуковой крейсерской скорости, а также большой арсенал.

"Нет ничего странного в том, что западные страны так боятся российского бомбардировщика Ту-160. Хотя этот самолет не обладает такими параметрами малозаметности, как B-2, сверхвысокая скорость полета и мощное вооружение, которое он несет, могут привести к катастрофическим разрушениям на любой военной базе и других ключевых объектах, которые он захочет поразить", - подытожил автор.

Ранее сообщалось, что Минобороны США признало серьезное отставание от России в сфере вооружений.

Также ранее военный эксперт объяснил, почему США боятся российских ракет “Сармат”.