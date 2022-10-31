Мишустин заявил, что обстановка на Крымском мосту находится в центре внимания правительства России Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании со своими заместителями заявил, что обстановка на Крымском мосту находится в центре внимания и под контролем Правительства РФ. По его словам, на переправе отлажена перевозка людей, товаров, при этом весь усилен досмотр транспорт перед въездом на полуостров.

"Обстановка на этом маршруте - в центре нашего внимания. Организована перевозка людей и доставка товаров и продукции, как в Крым, так и по обратному маршруту. Налажено также и железнодорожное сообщение. Проводится досмотр всех транспортных средств, которые передвигаются по мосту либо на пароме", - уточнил премьер-министр.

Напомним, 24 октября 2022 года председатель правительства России Марат Хуснуллин заявил, что на ремонт Крымского моста поставили весь объем необходимых конструкций. Общий вес металлических фрагментов составляет 1218 тонн. Также он сообщил о расширении рабочих бригад. Теперь ремонтом переправы занимается до 450 человек. При этом для восстановления Крымского моста задействовали 45 единиц техники.