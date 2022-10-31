Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 12:30

Из Осетии с любовью! Северная Осетия - Алания передаст для Запорожской области учебную литературу

В ближайшее время книги будут доставлены в регион
Павел ПАНАЕВ
В ближайшее время книги будут доставлены в Запорожскую область. Фото: Павел ПАНАЕВ

В ближайшее время книги будут доставлены в Запорожскую область. Фото: Павел ПАНАЕВ

Под руководством главы РСО - Алания Сергея Меняйло организован сбор учебников для школ Мелитополя. Было оперативно собрано более 300 книг - это первая партия, в основном учебники для старших классов.

Игорь Барсков - зампред Правительства РСО - Алания, Полномочный представитель РСО - Алания при Президенте РФ: «По поручению главы республики Сергея Меняйло Постпредстовом Северной Осетии - Алания организована работа по оказанию поддержки новым регионам России. В частности, с руководством образовательных учреждений Мелитополя был согласован список необходимой литературы.»

В ближайшее время книги будут доставлены в Запорожскую область.