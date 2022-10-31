Из Осетии с любовью! Северная Осетия - Алания передаст для Запорожской области учебную литературу

В ближайшее время книги будут доставлены в Запорожскую область. Фото: Павел ПАНАЕВ

Под руководством главы РСО - Алания Сергея Меняйло организован сбор учебников для школ Мелитополя. Было оперативно собрано более 300 книг - это первая партия, в основном учебники для старших классов.

Игорь Барсков - зампред Правительства РСО - Алания, Полномочный представитель РСО - Алания при Президенте РФ: «По поручению главы республики Сергея Меняйло Постпредстовом Северной Осетии - Алания организована работа по оказанию поддержки новым регионам России. В частности, с руководством образовательных учреждений Мелитополя был согласован список необходимой литературы.»

В ближайшее время книги будут доставлены в Запорожскую область.