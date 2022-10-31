Песков считает зерновую сделку нереализуемой без участия России Фото: ТАСС

Продовольственная сделка без участия России вряд ли реализуема, поскольку становится рискованным проектом, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема. Она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый», – заявил пресс-секретарь российского лидера.

Как отметил Песков, действия Украины поставили зерновую сделку под угрозу. Он также сообщил, что Москва продолжает контакты с Анкарой по линии Министерства иностранных дел и других ведомств.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России заявило о приостановке участия в зерновой сделке. Причиной этого стала атака на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора». Соответствующие указания уже получили российские специалисты, работающие в Совместном координационном центре в Стамбуле, где происходит процесс контроля транспортировки украинского продовольствия.