Песков призвал ожидать четких формулировок от НАТО по вопросу размещения ядерного оружия в Финляндии Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналиста о том, что он думает по поводу размещения ядерного оружия в Финляндии на границе с Россией после ее вступления в НАТО, ответил: "там не так обстоят дела".

По его словам, "там не собираются включать в текст каких-либо ограничений в плане членства в НАТО. Поэтому давайте все-таки дождемся каких-то четких формулировок перед тем, как давать ответ", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Финляндия заявила, что в течение двух недель будет подготовлен законопроект о размещении ядерного оружия в рамках соглашений об участии страны в НАТО. Законопроект не устанавливает никаких ограничений на создание баз НАТО на территории финского государства и не препятствует присутствию сил стран-участниц оборонного альянса.

В издании Iltalehti, которое сообщило о намерениях Финляндии 26 октября, подчеркивают важность размещения ядерного оружия на территории Финляндии в качестве залога безопасности.