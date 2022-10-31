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НовостиПолитика31 октября 2022 12:47

Песков призвал ожидать четких формулировок от НАТО по вопросу размещения ядерного оружия в Финляндии

Пресс-секретарь президента России напомнил, что нет никаких ограничений для членов НАТО по размещению ядерного оружия
Владимир РОМАНЕНКО
Песков призвал ожидать четких формулировок от НАТО по вопросу размещения ядерного оружия в Финляндии

Песков призвал ожидать четких формулировок от НАТО по вопросу размещения ядерного оружия в Финляндии

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналиста о том, что он думает по поводу размещения ядерного оружия в Финляндии на границе с Россией после ее вступления в НАТО, ответил: "там не так обстоят дела".

По его словам, "там не собираются включать в текст каких-либо ограничений в плане членства в НАТО. Поэтому давайте все-таки дождемся каких-то четких формулировок перед тем, как давать ответ", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Финляндия заявила, что в течение двух недель будет подготовлен законопроект о размещении ядерного оружия в рамках соглашений об участии страны в НАТО. Законопроект не устанавливает никаких ограничений на создание баз НАТО на территории финского государства и не препятствует присутствию сил стран-участниц оборонного альянса.

В издании Iltalehti, которое сообщило о намерениях Финляндии 26 октября, подчеркивают важность размещения ядерного оружия на территории Финляндии в качестве залога безопасности.