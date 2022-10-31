ВС Норвегии повысят уровень готовности в связи с конфликтом на Украине с 1 ноября 2022 года

Правительство Норвегии приняло решение усилить готовность вооруженных сил страны с 1 ноября 2022 года на фоне конфликта на Украине, сообщил премьер Йонас Гар Стёре в ходе пресс-конференции.

"Мы находимся в самой серьезной ситуации в том, что касается политики безопасности, за несколько десятилетий", - отметил Стёре на пресс-конференции, которую показала в своем эфире телекомпания NRK.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 октября 2022 года можно прочитать здесь.